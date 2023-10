ÖRAG-Vorstand Buchmeier: „Gewinner ist der Mietmarkt“

Sie haben schon gesagt, die vergangenen 15 Jahre war der Immobiliensektor in einer Hochphase. Man hat da sogar von einer Blasenbildung gesprochen. Jetzt sind die Zinsen hoch, die Kreditauflagen streng. Was bedeutet das im Moment für die Käufer?

Die Käufer sind tatsächlich davon am meisten betroffen. Zum einen, weil die Kaufpreise nach wie vor im Neubauprojekt hoch sind. Es ist nämlich nicht so, dass die Preise dramatisch oder überhaupt sinken, zumindest was das Neubau-Segment betrifft. Auf der anderen Seite können Sie die Objekte nicht finanzieren. Weil die Zinslage zudem nicht vorhersehbar ist. Alle sind aktuell also in Warteposition. Es braucht dringend von der EZB das Signal, jetzt sind wir mit den Zinserhöhungen fertig. Wie schon gesagt: Viele flüchten einstweilen in den Mietmarkt.

Heißt: Mietwohnungen sind aktuell stark gesucht?

Definitiv. Wenn wir früher große Wohnungen mit 180 Quadratmeter in die Vermarktung bekommen haben, war es fast unmöglich, diese zu vermieten. Heute haben wir nicht genug solcher Wohnungen, weil die Familien das suchen.

Was bedeutet die aktuelle Lage für Verkäufer?

Also jetzt zu verkaufen, ist keine gute Idee. Die, die es müssen, werden es natürlich tun. Aber generell ist da viel Zurückhaltung. Wer aber glaubt, jetzt schon Schnäppchen zu finden, irrt. Es gibt noch keine Schnäppchen.

Also auch kaum Notverkäufe.

Nein, die gibt es nicht. Das liegt aber sicher auch daran, dass die Banken sehr entgegenkommend sind. Kreditausfälle versucht man zu verhindern. Da wird gestundet und versucht, eine Lösung zu finden. Verständlich aus Sicht der Banken, weil sie sich selbst nichts Gutes tun, wenn viele Immobilien auf den Markt kommen und es dann einen Preisverfall gibt.