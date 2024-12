Der verlorene Garten: Neues Kunstwerk belebt Bahnhof Wien Meidling

Nachdem der neue Wartebereich bereits mit bequemen Sitzgelegenheiten und modernen Abfahrtsmonitoren ausgestattet wurde, haben die ÖBB nun auch die Aufgänge zu den Bahnsteigen sowie die Passage West des Meidlinger Bahnhofs neugestaltet. Eine moderne Lichtplanung sorgt für bessere Ausleuchtung und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl, insbesondere an den Kreuzungspunkten der Verkehrsströme. Die ÖBB setzen dabei auch auf energiesparende LED-Technik.

Besonders ins Auge sticht das Kunstwerk „Der verlorene Garten“, das die mehr als 300 Quadratmeter entlang der Wand der Passage ziert. Der Künstler Christian Kosmas Mayer nimmt in seinem Werk Bezug auf den historischen Prónaygarten in Wien-Hetzendorf. Dieser galt als einer der schönsten Biedermeiergärten seiner Zeit, musste jedoch 1839 dem Bau der Südbahnstrecke weichen, für die auch der Bahnhof Meidling errichtet wurde. Das Fehlen bildlicher Darstellungen des Gartens in den Archiven inspirierte Mayer zu einer spekulativen Rekonstruktion.