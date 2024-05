Oberes Hausfeld: Ohne Straße kein Wohnbau

In Wien-Donaustadt entsteht auf rund 26 Hektar ein neues Quartier – das „Obere Hausfeld“. Das Gebiet befindet sich etwas weiter westlich als die Seestadt Aspern und liegt direkt an der U-Bahnlinie U2. Das neue Quartier, das hier in Planung ist, soll „urban und autofrei“ sein, 3.600 Wohnungen werden hier errichtet. Eine zentrale Vorgabe der Stadt für das neue Wohnviertel war, dass innerhalb des Areals alles zu Fuß erreichbar sein soll. Damit das gelingt, gruppieren sich die Wohngebäude rund um einen zentralen Park.