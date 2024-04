Wie nachhaltig ist der Neubau von Wohnungen?

Das Ergebnis: Neubauprojekte weisen in Österreich eine gute Nachhaltigkeitsperformance auf. Heizsysteme im Neubau verwenden zu 87 Prozent erneuerbare Energiequellen, beinahe die Hälfte (45 Prozent) des Energiebedarfs wird mithilfe erneuerbarer Primärenergie gewonnen, also mit Wärmepumpe, PV-Anlage etc. vor Ort. Die durchschnittliche Bauträgerwohnung befindet sich mit 26,4 kWh/m² pro Jahr in einem Niedrigenergiehaus.