Auch der Blaue Eisenhut (Aconitum napellus) ist eine imposante Giftpflanze . „Mit seinen blau-violetten Blüten und einer Höhe von bis zu 1,5 Metern ist er ein Blickfang in jedem Garten und bietet Wildbienen eine Nahrungsquelle“, so die Expertin. Gleichzeitig ist der Blaue Eisenhut die giftigste Pflanze Europas , alle Teile enthalten die Substanze Aconitin. Das Gift dringt bei Berührung in die Haut ein und kann zu Hautentzündungen und schweren Vergiftungen führen.

Doch wie verbreitet sind solche Pflanzen in den privaten Gärten der Österreicher? „Circa 150 der in unserer näheren Umgebung vorkommenden Pflanzenarten sind Träger mehr oder weniger gefährlicher Giftstoffe“, schreiben die Autoren des neu aufgelegten Buchs „Heimische Giftpflanzen“. Was den meisten nicht klar ist: „Viele essbare Pflanzen können ebenfalls giftige Substanzen enthalten“, so Gabriela Nedoma. „In meinen Kursen berichten Gartenbesitzer regelmäßig über unliebsamen Begegnungen mit solchen Pflanzen.“