Das Möbelmuseum Wien zeigt: Starke Frauen im Design

Ob als Gestalterinnen von Möbeln, Mode oder Industrieprodukten, als Innenarchitektinnen oder Unternehmerinnen – Frauen haben entscheidende Beiträge zur Entwicklung des modernen Designs geleistet. In der Sonderausstellung „Here We Are! Frauen im Design 1900 – heute. Eine Ausstellung des Vitra Design Museums“ präsentiert das Möbelmuseum Wien (Andreasgasse 7, 1070 Wien) Gestalterinnen der vergangenen 120 Jahre und erzählt vor dem Hintergrund des Kampfs um Gleichberechtigung eine neue, vielstimmige Designgeschichte. Bis 30. Juni werden Werke von rund 80 Designerinnen gezeigt.