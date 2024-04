Frage: Es geht um einen Zweitwohnsitz in einer Anlage. Das Haus gehört zu 50 Prozent mir und zu 50 Prozent meiner Tochter. Der Verwalter will die Abrechnungen nur mehr meiner Tochter schicken, elektronisch. Ich will auch alle Abrechnungen erhalten. Habe ich ein Recht darauf?