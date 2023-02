MIPIM: Treffpunkt der Immobranche in Cannes

MIPIM Awards

Zudem werden die herausragendsten internationalen Immobilienprojekte gefeiert. Die Mipim Awards werden heuer in elf Kategorien vergeben. Nun wurden die Finalisten vorgestellt.

Ein Großprojekt im französischen Lyon, an dem die österreichischen Baumschlager Eberle Architekten beteiligt sind, ist in der Kategorie "Best New Development" nominiert. Im Stadtteil Confluence errichtet der Entwickler Nexity ein neues Wohnquartier (Foto oben).