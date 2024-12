Die Mietwohnungen fehlen: Warum der Neubau in der Krise ist

Etwa 50 Quadratmeter Wohnfläche, Bezirk egal, Miete maximal 560 Euro. Wer mit diesen Parametern in Wien auf Wohnungssuche geht, wird nur mit sehr viel Glück fündig. Denn bei der Suche in den Annoncen gibt es nur wenige Treffer, obwohl der Suchradius schon sehr weit gefasst ist. Was man findet, sind Gemeindewohnungen in der Bundeshauptstadt, für die man allerdings einen Vormerkschein braucht, sowie einige wenige kleine, private Mietwohnungen. Zum Beispiel: 44 Quadratmeter um 526 Euro Kaltmiete im Monat. Etwas besser sieht es bei größeren Mietwohnungen aus, doch die haben auch ihren Preis, den man sich leisten können muss.

„Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist so angestiegen, dass es nun fast keine Mietwohnungen mehr gibt“, fasst Michael Pisecky, Fachverbandsobmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in Wien, zusammen. „Zuerst ist das Angebot an kleineren Wohnungen stark zurückgegangen, nun gibt es auch kaum mehr größere Mietwohnungen auf dem Markt.“ Der Fachverband beobachtet die Situation seit Monaten mit Besorgnis. Die Gründe für diese Entwicklung sehen sie vor allem im massiv rückläufigen Neubau, aber auch an der Finanzierungsfront, weil viele, die eigentlich kaufen wollten, nun doch in die Miete ausgewichen sind. Noch sind einige Neubau-Projekte in Bau, doch die seien bereits seit Langem geplant. Neue Wohnprojekte kommen nur zögerlich nach.