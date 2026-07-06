Hitze in der Wohnung: Darf im Altbau ein Klimagerät installiert werden?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 13. Juli 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Klimaanlage geht.



FRAGE: Ich wohne in einer Altbauwohnung, die sich aktuell extrem aufheizt. 29 Grad sind vor allem zum Schlafen zu viel. Welche Möglichkeiten habe ich, die Wohnung zu kühlen? Darf ich ein Klimagerät installieren? Wen muss ich informieren?