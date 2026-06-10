Pflegefall: Gibt es ein Recht auf Heizung das ganze Jahr hindurch?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um ein den Betrieb einer Heizungsanlage geht.



FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümerin in einem Haus mit zwölf Parteien. Ab Anfang Mai wird die Heizung abgedreht. Meine 95-jährige Mutter ist aber ein Pflegefall und wird jeden Tag gebadet. Das Baden in einem kalten Badezimmer ist unzumutbar. Laut Hausverwaltung will die Eigentümergemeinschaft diese Abschaltung. Ein Wohnungseigentümer hat den Schlüssel für den Heizraum und hat die Heizung abgedreht. Angeblich wurde das so bei einem Treffen im Hof beschlossen. Was kann ich dagegen tun?