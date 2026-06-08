Risse am Balkon: Darf der Eigentümer Gutachten einsehen?

Regelmäßig beantworten unsere Rechtsexperten Anfragen von Lesern zu den Themen Wohnen, Eigentum, Miete und Nachbarschaft. Da geht es um heikle Themen, von der Betriebskostenabrechnung bis zum Mietvertrag, von Nachbarschaftskonflikten bis zu Sanierungsmaßnahmen, von Gartenthemen bis zur Lärmbelästigung.

Jeden zweiten Montag ist unser KURIER-Wohntelefon für Sie erreichbar.

Der nächste Termin ist übrigens am 15. Juni 2026, von 10 bis 11 Uhr. Rufen Sie an unter Telefon 05 9030 22337 oder schicken Sie Ihre Frage per E-Mail an immo@kurier.at.

Diesmal hat uns eine Frage erreicht, in der es um eine Sanierung geht.



FRAGE: Ich bin Wohnungseigentümer in einem 50 Jahre alten Haus. Mittlerweile besteht ein hoher Sanierungsbedarf, auch bei den Balkonen. Risse sind zu sehen, wahrscheinlich besteht Gefahr in Verzug. Laut Hausverwaltung muss für sämtliche Sanierungsarbeiten ein Kredit über 3,5 Mio. Euro aufgenommen werden. Zwei Fragen dazu: Kann ich das Gutachten zu den Balkonen einsehen? Hätte die Hausverwaltung nicht schon viel früher die Rücklagen erhöhen müssen?