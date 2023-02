Luxus-Chalet: So nachhaltig kann der Trend sein

Fährt man von St. Johann in Salzburg rauf auf den Berg, Richtung Großarl und dann noch weiter, tief ins Tal, landet man in Hüttschlag. Die Gemeinde liegt am Talschluss, hat fast 1.000 Bewohner und ist Teil des Nationalparks Hohe Tauern. Nach Hüttschlag kommt man für die Ruhe, für die Berge, fürs Langlaufen und Klettern. Und seit Dezember auch, um hier die neuen Chalets von Onkl Xonna zu finden. Die Chalets sind anders als jene Chalet-Dörfer, die vielerorts in Österreich aus dem Boden gestampft werden. Sie passen in den Ort, sind von einem Eigentümer-Paar aus Hüttschlag errichtet worden, sie haben, weil mit Bedacht geplant, auch den Rückhalt der Gemeinde.