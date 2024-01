Große Nachfrage: Rekord bei Logistikimmobilien

Logistikimmobilien waren 2023 eine gefragte Assetklasse. Mit rund 270.000 Quadratmetern ist der Flächenumsatz bei Logistikimmobilien in und um Wien 2023 um rund 42 Prozent gegenüber dem Jahr 2022 gestiegen – ein absolutes Rekordergebnis, wie CBRE vermeldet. Der Flächenumsatz umfasst sowohl die Vermietungen als auch die Inbetriebnahme neuer Logistikflächen durch deren Eigentümer.

Mehr Vermietungen

War bisher am Logistikmarkt Wien die Eigennutzerquote im Vergleich zu anderen europäischen Märkten hoch, so sind hier Veränderungen festzustellen. Die Vermietungen beliefen sich im Jahr 2023 auf rund 220.000 Quadratmeter und somit auf mehr als 80 Prozent des gesamten Flächenumsatzes. Während in einigen europäischen Ländern bereits seit Anfang 2023 die Vermietungszahlen bei Logistikimmobilien rückläufig sind, wird dieser Trend in Österreich erst für heuer erwartet.

