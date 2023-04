Lieber mieten: Wohnungskäufer auf der Bremse

Der österreichische Immobilienmarkt ändert sich aktuell markant. „Seit Herbst 2022 ist ein Rückgang bei Immobilientransaktionen zu sehen – erstmals seit zehn Jahren“, bestätigt Martina Hirsch, Geschäftsführerin von sReal. Steigende Zinsen, Inflation und verschärfte Kreditvergaberegeln bremsen die Nachfrage nach Immobilien.

Die Kaufpreise für Eigentumswohnungen haben in den vergangenen Jahren einen Höhenflug erlebt. „Die Schmerzgrenze – also der Betrag, der für Eigentumsanschaffung leistbar scheint, liegt in Österreich durchschnittlich bei 400.000 bis 500.000 Euro“, so Martina Hirsch. Eine rückläufige Nachfrage nach Eigentum über diesem Wert ist in der Branche daher spürbar.