Lärmbelästigung: Wenn die Wärmepumpe brummt

Dennoch ist bereits viel geschafft. Derzeit sind 365.000 Wärmepumpen in Österreich in Betrieb. „Der Markt wird wieder leicht wachsen“, ist der Experte überzeugt. Schließlich seien die Fördermittel mit zwei Drittel der Investitionskosten so hoch wie noch nie. In vielen Haushalten wird daher überlegt, wie man das Thema Heizungsumstieg angehen kann. Springlers Tipp: Neben der Bundesförderung stehe für den Heizungstausch häufig auch eine Landesförderung zur Verfügung.