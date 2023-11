Klinik Hietzing: Wenn die Natur ins Krankenzimmer kommt

Baustart ist 2026

Das Atelier Thomas Pucher wurde auch als Generalplaner beauftragt. Das soll sicherstellen, dass der Zeitplan und die Baukosten eingehalten werden. Was fĂŒr das Grazer ArchitekturbĂŒro aber auch viel Einsatz erfordert, wie Thomas Pucher erklĂ€rt: „24 Fachplaner aus unterschiedlichen Disziplinen werden an diesem Projekt mitarbeiten. Alleine in unserem BĂŒro werden phasenweise 15 bis 20 Architekten im Einsatz sein.“

Baustart fĂŒr den Klinikneubau, der hauptsĂ€chlich entlang der Hermesstraße errichtet wird, ist 2026. Als erstes wird das VersorgungsgebĂ€ude neu errichtet. In mehreren Etappen wird das Projekt dann bis 2038 von der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH umgesetzt. Die denkmalgeschĂŒtzten Pavillons werden einer neuen Nutzung zugefĂŒhrt.