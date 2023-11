Heilende Architektur: Wohlfühlatmosphäre in der Klinik Ottakring

Zwischen all den Otto-Wagner-Bauten am Klinikgelände Ottakring fällt es dennoch auf: Das fast versteckt wirkende Holzgebäude, umgeben von alten Nadelhölzern und frischen Gartensträuchern. Der kürzlich fertiggestellte Pavillon wird die neue Heimat der 3. Psychiatrischen Abteilung der Klinik Penzing, die in den Nachbarbezirk übersiedelt. Es ist eine interimistische Lösung, die aber maximalen Komfort für Patientinnen und Personal bieten soll.

Das Holzgebäude erinnert von außen an ein modernes Wellnesshotel. „Wir bauen nicht nur mit größtem Respekt vor der Natur, sondern integrieren sie sogar in unsere Bauten“, erklärt Bauprojektleiter Georg Hartel. Von der Planung zum fertigen Gebäude vergingen nur zwei Jahre, möglich war die rasche Umsetzung durch die Modulbauweise. Diese wurde auch deshalb gewählt, da der schöne Holzbau hier nur für die kommenden zehn Jahre stehen soll.