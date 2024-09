Klimaanlage, jetzt aber: Die schwierige Installation, die Kosten - und darf ich überhaupt?

Der Sommer 2024 brachte uns ordentlich ins Schwitzen. Noch nie gab es so viele Hitzetage und Tropennächte. Alleine an der Wetterstation Wien Innere Stadt der GeoSphere Austria wurde bis Ende August an 45 Tagen Temperaturen mit 30 Grad und mehr sowie 44 Tropennächte (nicht unter 20 Grad) verzeichnet. Und noch nie wurden Besitzer von Klimaanlagen so beneidet wie heuer.

Gerade im Dachgeschoß oder in Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung kann es an heißen Sommertagen schnell unerträglich werden. Daher denken jetzt viele über die Anschaffung eines Klimagerätes nach. Denn der nächste Sommer kommt bestimmt. Welche Lösungen es gibt, was beim Einbau zu beachten ist und was es kostet.

Der Weg zur Klimaanlage

Eine wichtige Frage ist, ob Sie nur einen Raum kühlen wollen oder die ganze Wohnung. Auch das Budget, der Montageort und die Größe der Räume spielen eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Anlage. Im Groben unterscheidet man zwischen mobilen Monoblock-Geräten und fest installierten Klimaanlagen, sogenannte Splitgeräte.