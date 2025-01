Strauss-Jahr 2025: Erleben Sie das Zuhause des Walzerkönigs

Am 25. Oktober 2025 jährt sich der Geburtstag von Johann Strauss (Sohn) zum 200. Mal. Anlässlich dieses Jubiläums sollen mehr Besucher die Möglichkeit bekommen, die Wohnung des Komponisten in der Praterstraße 54 in Wien-Leopoldstadt kennenzulernen. Daher erweitert das Wien Museum ab 3. Jänner die Öffnungszeiten.

Strauss-Jahr 2025

Johann Strauß (1825–1899) wohnte im repräsentativen Bürgerhaus von Mitte der 1860er-Jahre bis Mitte der 1870er-Jahre mit seiner Frau Jetty, einer ehemaligen Opernsängerin. Der Hofball-Musikdirektor Strauß war damals am Höhepunkt seiner Karriere, als „Walzerkönig“ und Kapellmeister. Auch international war er gefragt: So konzertierte er etwa in den USA, Italien und Deutschland. In diesen Jahren entstanden Werke wie die Walzer „An der schönen blauen Donau“, „Geschichten aus dem Wienerwald“, „Wein, Weib und Gesang“, sowie die ersten Operetten, darunter „Die Fledermaus“.