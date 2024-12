Harmonisch: Wie ein Oberösterreicher alte Musikinstrumente in Möbelstücke umwandelt

In einer Welt, in der Nachhaltigkeit und künstlerische Originalität an Bedeutung gewinnen, hat der ebenso kreative wie geschäftstüchtige Oberösterreicher eine innovative Nische gefunden, die die Schönheit vergangener Klänge mit funktionaler Kunst verbindet. Was an der HTBLA Hallstatt für Möbelbau und Innenraumgestaltung als ambitioniertes Schulprojekt begann, ist mittlerweile ein klingendes Geschäft geworden.

Jedes der Designstücke spiegelt die Leidenschaft fürs Tischlerhandwerk wider, aber auch die Wertschätzung für scheinbar Ausgedientes. Wenn Samuel Karl an die Arbeit geht, zaubert er aus alten Musikinstrumenten einzigartige Möbelstücke, die sowohl Geschichte als auch Harmonie in die Wohnräume bringen.

Der gebürtige Mühlviertler und selbst Hobby-Schlagzeuger beschäftigt sich seit Jahren mit dem Umbau von Musikinstrumenten in gebrauchsfähige Designermöbelstücke. Unter dem Namen „Ausgespielt – music furniture“ entstehen originelle Unikate in liebevoller Handwerkskunst. So werden in seiner Werkstatt in Nussdorf am Attersee aus Schlagzeugtrommeln glanzvolle Beistelltische, edle Mini-Bars oder gar kleine Aquarien, aus alten Gitarren Wandablagen oder Weinständer, ein Cello mutiert zum verschließbaren Schrank und ein Klavier entweder zum Bücherregal oder zur exklusiven Sitzbank.