Farbenfrohe Installation im alten Kesselhaus

José Selgas und Lucía Cano verstehen ihr Konzept eines „Perpetuum mobile“ als einen ununterbrochenen Dialog mit der Geschichte des Bauwerks: „Der Blick zurück zeigt, wie man einen Raum umgestalten kann, der all seine historischen Essenzen und Vorexistenzen aufnimmt und lebendig werden lässt.“ In diesem Sinne nutzten die Architekten die Gelegenheit, die Decke an den vier Stellen zu öffnen, an denen sich einst die Braukessel befanden. „In diese Löcher haben wir jeweils zwei Zylinder aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Farben eingesetzt.“