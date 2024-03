Immobilienmesse Mipim: Im Rennen um die Oscars

Von 12. bis 15. März findet in Cannes, Frankreich, wieder die wichtigste internationale Immobilienmesse statt, die Mipim. Im Vorjahr hat es 23.000 Besucher aus 90 Ländern an die Côte d'Azur gezogen, um bei der Immobilienmesse dabei zu sein. Politische Entscheidungsträger, Investoren, Unternehmen und Immobilienexperten kommen im Palais de Festival zusammen, um sich mit den Herausforderungen an die Immobilienentwicklung und die Stadtplanung auseinanderzusetzen. Antworten auf die großen Herausforderungen – ökologische und nachhaltige Aspekte, mit denen die Immobilienwirtschaft konfrontiert ist – werden gesucht. ➤ Lesen Sie mehr: Wohnen mit U-Bahn-Anschluss: Wo neue Projekte in Wien entstehen Auch Österreich wird wieder bei der Mipim vertreten sein, und zwar am Austria Stand mit Blick auf den Yachthafen von Cannes. Bereits im Vorfeld der großen Immobilienmesse werden die Finalisten der diesjährigen Mipim Awards gekürt. Unter die 40 Finalisten der Mipim Awards, die in zehn Kategorien vergeben werden, hat es auch ein österreichisches Projekt geschafft.

© © HGEsch Photography

„Atmosphere“ by Krallerhof in Leogang kam in der Kategorie „Best Hospitality“ unter die Finalisten. Das Spa-Areal wurde 2023 fertiggestellt und verfügt unter anderem über einen Badesee samt Pool. Eines der Projekte in der Kategorie „Best Cultural, Sports & Education “ ist das Esbjerg Maritime Center in Dänemark, genannt „The Lantern“.

© © wichmann_and_bendtsen_Photogr

Eines der spektakulärsten Projekte in der Kategorie „Best new Mega Development“ ist das futuristische Trojena Ski Village in Saudi-Arabien, das im Wüstenstaat entsteht.

© © DR - MIPIM 2024

In derselben Kategorie rittern das Tourismusprojekt Maraey Rio de Janeiro in Brasilien von Stararchitekt Oscar Niemeyer und das Luxusresort Soul in Ägypten von GCH Masterplaners um den Immobilien-Oscar.