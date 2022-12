Was Immobilien direkt an der Skipiste kosten

Das international tätige Maklerunternehmen Engel & Völkers hat die fünf exklusivsten Skigebiete erhoben. Die höchsten Preise für Ski-Immobilien sind in den Rocky Mountains in Colorado zu finden: Aspen führt das Ranking als teuerster Standort an, gefolgt von Vail. Platz 3 teilen sich St. Moritz und Gstaad (Schweiz). Das österreichische Kitzbühel in Tirol sowie Whistler in Kanada sind unter den Top 5 dabei. „Premiumimmobilien in Skiregionen zählen zu den begehrtesten Zweitwohnsitzen und Investitionsobjekten zugleich. Sie stellen besonders in Zeiten volatiler Entwicklungen an den Finanzmärkten langfristige Kapitalanlagen mit sicherem Inflationsschutz dar und bieten einen attraktiven Rückzugsort – auch über die Skisaison hinaus“, so Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Kitzbühel.

Käufer wollen Häuser das ganze Jahr nutzen können

Die ganzjährige Nutzung bestimmt die Auswahl der Objekte. Häuser in Bestlagen sind wertmäßig sehr stabil. In den exklusivsten Skigebieten weltweit übersteigt die Nachfrage das limitierte Angebot, was sich in anhaltend hohen Kaufpreisen niederschlägt. „Wir haben in den vergangenen zwei Jahren vermehrt den Wunsch beobachtet, das Objekt über die Skisaison hinaus zu bewohnen und hier auch zu arbeiten. Die Nutzung der Ferienimmobilie sowohl als Erst- und Zweitwohnsitz geht teilweise fließend ineinander über“, erklärt Barbara Jost, Lizenzpartnerin von Engel & Völkers in St. Moritz. Besonders gefragt sind luxuriöse Chalets und Apartments, die Privatsphäre sowie eine hochwertige Ausstattung bieten.