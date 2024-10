Immobilien in Winterskiregionen sind seit vielen Jahren gefragt, Kitzbühel hat dabei die Nase vorne. „Der Immobilienmarkt in Kitzbühel hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und bleibt trotz vereinzelter Preisschwankungen im Premiumsegment stabil“, sagt Maria Rauscher, Geschäftsführerin von Engel & Völkers Alpenregion Tirol & Zell am See. Generell ist der Tiroler Immobilienmarkt geprägt von hoher Nachfrage bei begrenztem Angebot. Luxusimmobilien in Toplagen gelten als wertstabile Investments.