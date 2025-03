Am Wochenende zur Wiener Immobilienmesse: Wir verlosen 60 Eintrittskarten

Am kommenden Wochenende, am 15. und 16. März findet in der Messe Wien die Wiener Immobilienmesse WIM statt. Die Messe bietet einen Überblick über die aktuellen Wohnungsangebote am Immobilienmarkt. Wohnbaugesellschaften, Bauträger, Projektentwickler und Makler stellen ihre Projekte vor, Finanzinstitute informieren über Finanzierungslösungen. Die ausstellenden Unternehmen beraten bei Kauf und Miete, auf der WIM-Bühne informieren Experten über aktuelle Immobilienthemen.

Der IMMO KURIER verlost für die WIM https://immobilien-messe.at 60 Eintrittskarten.

Wer zwei Karten gewinnen will, schickt bis 13. März, 10 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff: WIM, da will ich hin, an: maria.dreschl@kurier.at

Wer schnell ist, gewinnt - und erhält per E-Mail den Code für zwei elektronische Tickets.

Diese können Sie in der Folge unter https://immobilien-messe.at/tickets/ einlösen.