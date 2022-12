Das Weihnachtsessen hat in den meisten Familien eine besondere Tradition. Manche überlegen sich jedes Jahr ein spezielles Menü, in vielen Fällen gibt es jedoch immer das eine Gericht, das schon die Oma gekocht hat und das von Generation zu Generation weitergegeben wird. Während es hierzulande meist sehr unterschiedliche Vorstellungen vom Festtagsmenü gibt, stellt sich im Norden die Frage wohl nicht. Ea Marie Jensen, Gründerin des Copenhagen Hus in der Wiener Neubaugasse, erzählt: „In Dänemark steht für jeden fest: Zu Weihnachten gibt es Schweinsbraten mit Rotkraut und glasierten Erdäpfeln. Da gibt es keine Diskussion. Und auch der Nachtisch ist fix: Mandelpudding, der auch mit einem Spiel daher kommt. In einer Schale ist eine ganze Nuss versteckt. Wer diese findet, erhält ein Geschenk.“