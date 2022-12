Freche Früchte und Tiere: Christbaumschmuck Trends 2022

Kinderaugen werden leuchten, wenn aufgeputzte Christbäume das Wohnzimmer in eine märchenhafte Welt voller Lichter, Geschenke und Träume verwandeln. In den meisten Fällen wird dieser klassisch aussehen: In Rot, Gold, Weiß und Silber gehaltene Kugeln, manchmal Strohsterne oder selbst Gebasteltes und über Generationen Vererbtes an den grünen Zweigen.