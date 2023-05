Hühnerhaltung für Anfänger: Was zu beachten ist

Hühner zu halten ist eigentlich keine Hexerei: Sie brauchen Futter, Wasser, einen Stall und Auslauf im Grünen. Trotzdem gibt es ein paar wichtige Punkte zu beachten. „Zuallererst vergewissern Sie sich bei der Bezirksbehörde, ob Sie in Ihrem Garten Hühner halten dürfen“, rät Nina Hofstädter von „Rette dein Huhn“, ein Verein zur Vermittlung ausgedienter Legehennen.

Sie weiß, wovon sie spricht. Schließlich landen nur allzu oft von der Behörde abgenommene Hühner auf dem Gnadenhof des Vereins in in Bad Deutsch-Altenburg. Und man sollte sich ernsthaft fragen, ob man diese spezielle Tierhaltung durchziehen will. Denn Hühner brauchen tägliche Betreuung.

Genügend Auslauf

Hühner sind pflegeleichte Nutztiere. Um Legehennen artgerecht zu halten, benötigt man pro Henne einen Auslauf von mindestens 10 m2. Nur wenn genügend Auslauf zur Verfügung steht, bleibt die Fläche auch grün. Durch das Gras wird die Färbung des Dotters intensiver. Wenn die Hennen an die Außentemperaturen gewohnt sind, passen sie sich an. Dann sind auch Minusgrade und Schnee im Winter kein Problem für sie. Im Sommer brauchen sie unbedingt auch schattige Plätzchen.

Der ideale Stall

Der Stall sollte nicht in der prallen Sonne stehen und er braucht eine gewisse Größe: „Den Stall sollten Sie in aufrechter Haltung betreten können, dann ist die Reinigung leichter“, erklärt Hofstädter. „Eine alte Gartenhütte ist ideal.“ Die Fenster im Hühnerstall sollten ausreichend Tageslicht hereinlassen, die wichtigste Ausstattung sind Sitzstangen, Legenester, Tränke und Futtertrog. Damit die Einstreu – zum Beispiel Langstroh oder Hackschnitzel – länger sauber gehalten wird, empfehlen sich Kotbretter unter den Stangen. Eine gute Belüftung des Stalls, aber keine Zugluft, ist ebenso wichtig wie eine regelmäßige Reinigung.