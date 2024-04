Holz, Stein, Kunststoff: Bodenbeläge für draußen

Wichtig ist, die notwendige Aufbauhöhe jeder Terrassenkonstruktion einzuplanen. Zwischen dem Untergrund und der Terrassentür sollte stets ein Freiraum von einigen Zentimetern berücksichtigt werden. Englputzeder: „Wir raten dazu, die Dielen vom Haus wegführend zu verlegen. Dies vergrößert die Terrasse optisch und begünstigt das Gefälle , das vom Haus wegführen sollte. So wird das Wasser effektiv vom Gebäude weggeleitet, was einen Selbstreinigungseffekt bewirkt.“

Bei Terrassen aus Stein geht der Trend dahin, den gleichen Naturstein oder das gleiche Feinsteinzeug als Bodenbelag innen wie außen zu verwenden, erzählt Thomas Schubert von Schubertstone, der in den vergangenen 50 Jahren über 30.000 Projekte realisiert hat. „Bei modernen Gebäuden ist es derzeit beliebt, den Terrassenboden auf die Fassadenfarbe abzustimmen.“ Praktische Aspekte: „Helle Bodenbeläge wie Kalkstein oder Feinsteinzeug in cremigen Tönen reflektieren die Sommerhitze, werden also nicht zu heiß und wecken Urlaubsgefühle, da sie an Sandstrände erinnern“. Für Steinböden gilt: „Der Betonuntergrund braucht ein Gefälle von zwei Prozent.“