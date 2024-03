Haus des Jahres 2024 steht im Waldviertel

Griffner plant und errichtet seit mehr als 70 Jahren Fertighäuser in Holzbauweise. Das Besondere: Ein Griffner Haus kann auch nach Jahrzehnten abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. „Genau dieser Aspekt der Nachhaltigkeit sowie die Verwendung von wohngesunden Materialien sind Werte, die bei den Häuslbauern sehr gefragt sind“, sagt Griffner-Eigentümer Georg C. Niedersüß.

Nominiert für die Awards in sieben Kategorien waren 60 Häuser. Eine Fachjury sowie Tausende Leser stimmten ab: Der Award in Silber in der Kategorie Ökologie ging an Griffner, geschlagen nur vom italienischen Bauunternehmen Holzius. Niedersüß: „Holz als nachhaltiger Werkstoff ist heute bereits in vielen Ländern von großer Bedeutung.“

Das Gewinnerhaus ist energieautark

Das Urteil der „Family Home Magazin“-Jury zum ausgezeichneten Griffner Haus im Waldviertel: „Mit schwarzer Außenfassade und schwarzen Fenstertüren überzeugt der Silber-Gewinner mit einer spannenden und großzügigen Architektur. Es wird ausschließlich Holz aus nachhaltig bewirtschafteten, heimischen Wäldern verwendet. Tagsüber sind die Bewohner durch die Photovoltaik-Anlage auf dem Hausdach völlig energieautark. Mit der Luftwärmepumpe wird im Winter geheizt und im Sommer gekühlt. Die Holzfaserdämmung hält die 182 Quadratmeter im Sommer angenehm kühl und sorgt dafür, dass im Winter ein Heizen erst spät notwendig wird.“