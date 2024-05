Grazer Architekten gestalten Wohnhaus in Monaco

So winzig der unabhängige Stadtstaat an der französischen Mittelmeerküste sein mag, umso eindrucksvoller ziehen Luxus und Lebendigkeit der knapp 37.000-Einwohner-Metropole Besucher in ihren Bann. Für den Auftraggeber durften die renommierten Innenarchitekten Peter Gaisrucker und Armin Petzwinkler bereits in Österreich tätig werden. Derzeit jettet das Duo regelmäßig aus Graz nach Monaco, um für die Familie ein Stadthaus nach internationalem Standard auf acht Ebenen zu realisieren.