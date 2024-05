Neues Grätzel in St. Marx mit Wohnraum und Studentenheim

In St. Marx im dritten Bezirk in Wien entsteht auf dem Areal des ehemaligen Schlachthofs von Wien ein neuer Stadtteil, auch Neu-Marx genannt. Hier wird die neue Arena entstehen, eine Mehrzweckhalle für Kultur- und Sportevents. In unmittelbarer Nähe entwickelt die Raiffeisen Property Holding International (RPHI) mehrere Neubauten in der Karl-Farkas-Gasse. Bereits 2018 fertiggestellt wurde der Wohnbau Anton mit 73 Wohnungen. Aktuell in Bau sind ein Studentenheim mit 418 Zimmern, das von Milestone betrieben wird, das European Handball House und Serviced Appartements. Geplant ist außerdem ein Hotel.