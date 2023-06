Das haben die Met, ein steirisches Schloss und das Mak gemeinsam

„Oft werden Ausstellungen nur in der Retrospektive abgehalten. Zweihundert Jahre Lobmeyr wollte ich aber vollkommen anders angehen: Die Vergangenheit immer im Kontext mit der Gegenwart und auch mit der Zukunft. Denn die Geschichte von J. & L. Lobmeyr hört ja nicht heute auf, sie wird jeden Tag weiter geschrieben“, erzählt Alice Stori Liechtenstein, während unseres Besuches in ihrem prächtigen Zuhause: Schloss Hollenegg in der Weststeiermark.