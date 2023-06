Aldo Bakker: „Wenn die Suche zu Ende ist, dann hört alles auf.“

Warum haben Sie sich gegen eine klassische Ausbildung entschieden?

Zuerst habe ich es versucht, weil ich nicht wusste, wie ich es anders angehen hätte können. Ich war sehr verunsichert, aber gleichzeitig wusste ich auch sehr genau, was ich machen und was ich gestalten möchte. Das stand in krassem Konflikt zu dem, was an der Akademie von mir verlangt wurde. Deshalb habe ich irgendwann entschieden, mit dem Studium aufzuhören. Das war besser für mich und auch besser für die Lehrenden (lacht).

Sie wussten immer schon, was Sie später machen möchten?

Es gab für mich nie einen Zweifel an meinem kreativen Schaffen. Da gibt es diese starke innere Stimme, die zu einem spricht. Wenn man nicht darauf hört, wird man unglücklich. Ich war mir immer sicher, dass ich mich durch Objekte ausdrücken möchte.

Trotz meines kreativen Elternhauses, trotz meiner vielfachen Möglichkeiten der Ausbildung, ist es am Ende immer eine Reise, die man nur alleine antreten kann. Ich glaube, jeder Künstler empfindet das ähnlich, man muss das für sich selbst entdecken und erfahren. Das bedeutet aber auch, dass man als Künstler immer mit sich selbst beschäftigt ist.

Gibt es jemanden, mit dem sie sich über ihre Ideen austauschen?

Francesca Torzo (Anmerkung: eine italienische Architektin) war eine der ersten, mit der ich gut und tiefgehend über meine Arbeit sprechen konnte. Das war eine große Erleichterung für mich. Wir trafen uns während des Studiums, wobei nur sie studiert hat. (lacht) Inzwischen gibt es zum Glück mehr Menschen und Freunde, auch meine Lebenspartnerin und inzwischen auch mein Vater.

Sie nennen viele namhafte Künstler als Vorbilder, Musiker, Architekten, Komponisten, Maler. Wie gelangt die Musik in ihre Entwürfe?

Das alles ist der Teil der Suche nach sich selbst. Ich bin sehr glücklich, wenn ich andere Menschen entdecke, mit denen ich mich verbinden kann. Egal welche Kunstform, ich spüre dann, sie beschäftigen sich mit ähnlichen Fragen, wie ich. Sich selbst durch andere suchen, Verbindungen herstellen, das machen wir alle.

Ist die Suche nach sich selbst denn je zu Ende?

Wenn das so ist, dann hört alles auf.