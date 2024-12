Geschenke dekorieren aus Naturmaterialien

Bald werden wieder viele Geschenke verpackt. Wie diese dekoriert werden können, weiß die Autorin von „Weihnachten in Hageby“, Victoria Dam. Sie zeigt in ihrem Buch unter anderem, wie man Geschenkverpackungen mit einem Mini-Kranz aus Buchsbaum oder Cranberrys aufpeppt. Die Geschenke sind hier in schlichtes, braunes Backpapier eingeschlagen – so kommen die Naturmaterialien besonders gut zur Geltung. Und es ist nachhaltiger als bunt bedrucktes Geschenkpapier.