Von der Baustelle ins Wohnzimmer: Architekten verwandeln Betonreste in Unikate

Beton hat viele Seiten

Ein Stoff, der begeistert: „Wir wollen etwas Urbanes machen. Inspiriert von der Architektur, einem Thema aus unserem Berufsalltag. Beton ist so vielseitig, in der Haptik, in der Formgebung“, erzählt Monika Jaroszkiewicz. „Für viele ist Beton grau, schwer, kalt und hart. Für uns ist dieser Baustoff nachhaltig, langlebig und wandelbar.“ Und Beton ist sehr gut recycelbar: „Wir zermahlen alles selbst für unsere Werkstücke. Das Material bekommen wir von Baustellen, wir entlasten damit die Baufirmen“, erklärt sie mit einem Augenzwinkern.