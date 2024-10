Dieser Rahmen rockt: Zum Nachshoppen in der Naglergasse

Von schlichten Jaquard-Stoffen mit zu poppigen Geweben im Animalprint: Der neue Shop PIC | PUNK in der Naglergassse 23 zieht mit seinen ausdrucksstarken Bilderrahmen die Passanten förmlich in das historische Haus aus dem 17. Jahrhundert in der Wiener Innenstadt. Die Idee stammt von Unternehmer Günther Pöttinger und Innenarchitektin Katharina Böck. Sie wollen mit ihrer Brand PIC | PUNK starke Akzente im Interior-Bereich setzen, aber gleichzeitig auch ein analoges Unikat schaffen, das Bestand hat.