Gemüse anpflanzen und ernten auf der Fensterbank

„Der kleinste Garten ist ein Topf“, schreibt Deike Hassler in ihrem Buch „Fensterbrettgarten“. Wie man Gemüse auf der Fensterbank ziehen und ernten kann, wenn ein Balkon fehlt, verrät sie in diesem Buch. Eine wichtige Voraussetzung ist ausreichend Licht. Die Gemüse- oder Blumensamen werden in kleinen Töpfen herangezogen, dafür eignen sich auch flache leere Plastikschalen von gekauftem Obst oder Joghurtbecher.