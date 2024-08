Gärtnertipp: So kann die Hecke gerettet werden

Geduld ist gefragt

Reinhard Kittenberger von den Erlebnisgärten Kittenberger in Schiltern (NÖ) hat folgenden Rat: „Ich empfehle Ihnen, einen Rückschnitt der Hecke vorzunehmen. Kürzen Sie die Hecke oben um ca. einen Meter, damit die Hecke ihre Kraft in die Wurzeln steckt. Schneiden Sie die Hecke seitlich in Trapezform. Das heißt, die Hecke soll im oberen Bereich also ca. zehn Zentimeter schmäler sein als unten. Somit ist die Chance sehr groß, dass im trockenen Bereich wieder neue Triebe sprießen. Dieser Prozess dauert rund zwei bis drei Jahre.“