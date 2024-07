Gärtnertipp: Warum der Himbeerstrauch Eisen braucht

Pilzbefall

Gärtner Josef Starkl senior erkennt das Problem und erklärt: „Die Himbeere hat einen schweren Pilzbefall, die Blattfleckenkrankheit, sowie einen starken Eisenmangel. Alle schon ganz gelben und braunen Äste, Blätter und Früchte sollten jetzt entfernt werden. Aber bitte nicht auf dem Kompost entsorgen, sondern aus dem Garten schaffen. Danach so schnell wie möglich die Himbeere mit Pilzmittel behandeln (z. B. Duaxo Universal Pilzfrei von Compo, 10 ml auf 1 Liter). Nach drei Anwendungen in Abstand von 14 Tagen sollte der Pilzbefall gestoppt sein. Achtung: Unbedingt die Abbauzeit von einem Monat beachten, bis die Früchte wieder gegessen werden können!“

Damit ein Himbeerstrauch über Jahre hinweg Freude macht und viel tragen kann, braucht er die richtige Pflege. Daher rät der Experte: „Einmal pro Woche sollten Sie der Himbeere einen Eisendünger mit ins Gießwasser geben, bis die Blätter wieder schön dunkelgrün werden. Wenn sie schon länger nicht gedüngt worden ist, auch einen Bio-Beerendünger mit einarbeiten. Zur Stärkung der Pflanze würde ich effektive Mikroorganismen empfehlen. Auch einmal pro Woche ins Gießwasser.“

Gärtner wissen Rat

