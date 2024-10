Gärtner-Tipp: Wie man die Stechpalme dazu bringt, rote Kugeln zu bilden

Was der Ilex gar nicht verträgt, ist Staunässe, daher sollte auf durchlässiges Substrat geachtet werden. Zu nasser Boden zeigt sich, indem der Ilex gelbe Blätter bekommt und diese abwirft. Bleibt die Stechpalme im Pflanzgefäß, ist auf eine Drainierung zu achten“, so der Experte. „Der Standort soll sonnig bis halbschattig sein, der Topf im Winter nach Möglichkeit windgeschützt stehen.

Bestäuber in der Nähe

Soll der Ilex die roten Früchte tragen, muss ein Bestäuber in der Umgebung sein. Also eine andere Ilex-Sorte, wie Ilex meserveae ,Heckenstar’. Damit die Pflanze dicht wächst, empfiehlt sich ein jährlicher Rückschnitt der neuen Triebe. So bilden sich neue Verzweigungen und die Stechpalme bleibt kompakt. Am besten machen Sie das im Frühjahr, vor dem Neuaustrieb. Damit der Ilex gut wächst, wird er in ein größeres Pflanzgefäß gesetzt, sobald das Bestehende durchwurzelt ist.“