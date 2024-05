Gärtner-Tipp: Die Clivia zum Blühen bringen

Die Clivia zählt zu den beliebtesten Zimmerpflanzen. Auch Leserin Anneliese Plamoser erfreut sich an ihrer Clivia, doch heuer bildet sie erstmals keine Blüten. „Meine Clivia will nicht blühen, was kann ich tun?“

Zu warm

Bettina Bayer-Grilz, Pflanzenexpertin bei bellaflora, weiß Rat. „Die Klivie (Clivia miniata) trägt einige der spektakulärsten Blüten der Pflanzenwelt. Ich denke, dass Sie Ihre Klivie zu warm überwintert haben – ein zu warmer Winterstandort ist der häufigste Grund, wenn die Blüten ausbleiben. Von Oktober bis Februar sollte sie in ein helles und kühles (5°-12°C) Winterquartier gestellt werden. In der warmen Jahreszeit liebt sie helle Standorte ohne direkte Sonne. Im Sommer darf sie zur Sommerfrische ins Freie an einen halbschattigen, wettergeschützten Standort, ohne pralle Sonne“, so die Expertin.