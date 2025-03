Gewichte statt Pakete schupfen: John Reed eröffnet in alter Postzentrale

Moderne Kunst harmoniert mit alten Ziegelwänden: In der ehemaligen k.u.k.Hauptpostzentrale im ersten Bezirk hat der John Reed Fitness Music Club Schwedenplatz eröffnet. Im historischen Postgebäude werden Geschichte, Design und modernste Trainingsmöglichkeiten auf einer Fläche von 2.828 Quadratmetern vereint. In enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt wurde die historische Substanz des denkmalgeschützten Gebäudes bewahrt und zugleich einer modernen Nutzung zugeführt.

Der Eingang ist in der Dominikanerbastei 15. Vom zentralen Foyer gelangt man direkt in den mit Glas überdachten Herzmanskysaal. Dieser repräsentative Raum wurde nach historischem Vorbild neu errichtet und mit viel Sorgfalt in Zusammenarbeit mit Architekten, dem Denkmalamt sowie der John Reed Designabteilung gestaltet. Hier befindet sich nun der Empfangsbereich mit mehreren Lounges und einer Bar.