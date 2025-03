Historisches Funkhaus Wien: Ein neuer Anfang als Hotel und Wohnort

Fast ein Jahrhundert lang war das Funkhaus Wien in der Argentinierstraße 30a im 4. Bezirk in das Zentrum der österreichischen Radio- und Kulturgeschichte. Hier entstanden bedeutende Zeitdokumente, hier wurde Geschichte und Radiogeschichte geschrieben.

In den Jahren 1979 bis 1983 kam ein Erweiterungsbau nach den Plänen von Gustav Peichl hinzu. Seit 1999 steht das Funkhaus Wien unter Denkmalschutz. Der Bau war zugleich Bühne und damit Brücke zwischen Journalisten, Kunstschaffenden und Publikum. Aus dem großen Sendesaal, der unter Denkmalschutz steht, wurden früher Sendungen, wie „Autofahrer unterwegs“ übertragen.

Im Oktober 2015 wurde das Funkhaus Wien im Zuge von Konsolidierungsmaßnahmen des ORF unter Protest vieler Radiojournalisten und Kunstschaffenden zum Verkauf ausgeschrieben. Die Aufgabe des zentralen Standorts und des geschichtsträchtigen Baus sowie die Verlegung der Aktivitäten in das peripher gelegene ORF-Zentrum Küniglberg trafen auf Widerstand.

Im Juni 2016 wurde der Verkauf abgeschlossen und die Liegenschaft an die Rhomberg Gruppe verkauft. Die historischen Studios wurden nicht mitverkauft, sondern stehen dem ORF weiterhin zur Verfügung. Das Unternehmen will die Historie des Funkhauses bewahren und zugleich eine eigenständige, zukunftsorientierte Entwicklung gemeinsam mit BWM Architekten forcieren. 2021 wurde der erste Bauteil in der Argentinierstraße 30 revitalisiert, 22 Eigentumswohnungen sind entstanden. Nun steht die Neugestaltung der Argentinierstraße 40a an. Ein Teil des Gebäudes bleibt weiterhin mit dem ORF verbunden: Der hofseitige „Peichl-Trakt“ sowie die angrenzenden Sendesäle, die weiterhin für Veranstaltungen genutzt werden.