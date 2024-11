Filmstar Hedy Lamarr im Möbelmuseum Wien

Am 8. November wurde die Sonderausstellung „Hedy Lamarr. Hausfrau. Künstlerin. Wildfang“ im Wiener Möbelmuseum eröffnet. Es ist ein weiterer Höhepunkt des thematischen Jahresschwerpunkts „Frauen im Design“. Die in Wien geborene Hedy Lamarr begeistert nicht nur als Filmstar, sondern auch als innovative Erfinderin und beeindruckende Visionärin. In der Sonderausstellung wird der Weg der Ausnahmepersönlichkeit Hedy Lamarr aus dem behüteten jüdischen Wiener Elternhaus nach Hollywood beleuchtet.

Als junge Frau sorgte sie mit ihrem nackten Auftritt im Film „Ekstase“ für einen internationalen Skandal. Auch ihre Ehe mit dem berüchtigten Waffenhändler Fritz Mandl sorgte für Schlagzeilen. Darauf folgte die filmreife Flucht nach Paris, von dort nach London und via New York nach Hollywood. Ihre Transformation zur amerikanischen Hollywood-Ikone machte ihr zu schaffen. Denn sie war mit den Rollen, in die man sie zwängte, nicht glücklich. Reduziert auf die schöne Exotin wurden ihr scharfer Verstand, ihr Humor und vor allem ihr Erfindergeist nicht gesehen. Die bahnbrechende Erfindung des Funkfrequenzsprungverfahrens mitten im Zweiten Weltkrieg wurde zwar registriert, aber nicht wertgeschätzt.

© Viktor Annerl Petra Reiner (Leitung Möbelmuseum Wien), Klaus Panholzer (CEO Schönbrunn Group), Danielle Spera (Kuratorin), Stefan Fuhrer (Ausstellungsgestalter)

Erst viel später folgten Ansehen und Ehre, als sich Hedy Lamarr bereits aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. Privat erlebte Lamarr Höhen und Tiefen: Sechs Ehen, drei Kinder (eines davon adoptiert) sowie viele verschiedene Wohnorte – dies wird in der Ausstellung durch das Häuschen angedeutet. Die Sonderausstellung zeichnet das facettenreiche Leben der Schauspielerin nach. Sich selbst bezeichnete Lamarr in einem Interview als „Hausfrau, Künstlerin, Wildfang.“ Und zwar in dieser Reihenfolge. Ausstellung im Möbelmuseum Wien Zu sehen bis 2. März 2025 im Möbelmuseum Wien, Andreasgasse 7, 1070 Wien. Infos über Öffnungszeiten und Tickets unter: moebelmuseumwien.at