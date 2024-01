Neu in Wien: Im stylischen Dog-Spa Pintu werden Vierbeiner verwöhnt

Im Sommer mietete sie das Geschäftslokal in der Jasomirgottstraße an, beim viermonatigen Umbau hat die Jung-Unternehmerin viel gelernt: „Zum Glück hatte ich meine Schwester Laura zur Seite, sie ist Interior-Designerin und hat mir mit ihrer Erfahrung geholfen. Insgesamt habe ich in den vergangenen Monaten aber mehr über Unternehmertum gelernt, als in all meinen Studien.“ Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Wo zuletzt ein Bistro mit schwarzem Holzboden und dunklen Wänden war, lockt nun ein stylisher, heller Store vor allem Fellnasen und deren Besitzer an. Vieles wurde vom Schwestern-Duo neu gemacht: Böden, Wände, Einrichtung.