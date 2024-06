Designer Sven Dogs: "Ich bin ein Typ, der gerne gemütlich sitzt"

Ein besonderes Extra ist die offene Gurtung der Rückenlehne. Dazu sagt der Designer: „Mir gefallen speziell die verschiedenfarbigen, sichtbaren Gurte, die in dieser Kombination eher leicht wirken und in das Modell mit einfließen sollten“. Im Designprozess steht für Sven Dogs die Reduktion auf das Wesentliche, der hohe Wiedererkennungswert und vor allem der hohe Komfort im Vordergrund. „Ich bin ein Typ, der gerne weich und gemütlich sitzt“, so der Wahl-Wiener.

Im Gespräch mit dem KURIER spricht der Designer über seinen Werdegang und verschiedene aktuelle Entwürfe, die er in der Pipeline hat. Dogs kündigt an, dass „weitere Projekte mit Sedda geplant sind“. Seine Herangehensweise an neue Entwürfe: „Der Wohnraum wird immer kleiner, dadurch muss alles von der Zusammenstellung in mehreren Varianten funktionieren, quasi wie ein Baukastensystem“, so Sven Dogs. „Der Kunde sitzt gerne weich. Hierbei gibt die Natur mir die nötige Inspiration. Aktuell helfen mir lange Spaziergänge mit meinem Hund Moritz und Reisen in fremde Kulturen.“