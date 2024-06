Design der Woche: Vasen erinnern an Mittsommer-Märchen

Am 21. Juni feiert Schweden Mittsommer. Diesem Anlass widmet die bekannte Glasdesign-Marke Orrefors ihre neue Mini-Vasen-Serie. „Midsummer“ ist ein Entwurf des Architektur- und Designstudios Claesson Koivisto Rune. Die Serie spielt auf ein altes Mittsommer-Märchen an. Es besagt, dass das Sammeln von sieben verschiedenen Blumen, die in der Mittsommernacht unter das Kopfkissen gelegt werden, am längsten Tag des Jahres Liebe und Glück bringt.

Die Serie umfasst sieben kleine, unterschiedlich geformte und gefärbte Vasen. Inspiriert und benannt sind die einzelnen Modelle nach skandinavischen Sommerblumen, an denen sich auch die unterschiedliche Farbgebung der Vasen orientiert: Vogel-Wicke, Bach-Nelkenwurz, Magerwiesen-Margerite, Wiesenklee, Gemeiner Hornklee, Pfirsichblättrige Glockenblume und Wald-Storchschnabel. Die Serie wird bei den 3daysofdesign (12. - 14. Juni) in Kopenhagen vorgestellt.

Die Vasen lassen auch Sammlerherzen höherschlagen: Zu jedem neuen Mittsommerfest werden einzelne Modelle gegen neue Entwürfe getauscht. „Die Mini-Vasen beinhalten Werte, die sowohl leicht verständlich als auch positiv sind, egal, aus welchem kulturellen Blickwinkel sie betrachtet werden“, so Designer Eero Koivisto. Die Vasen kosten je 40 Euro, das Set 250 Euro.