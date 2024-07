Star-Designer verrät, welche Vase in 300 Jahren noch da sein wird

Keinen geringeren Anspruch hat Thomas Bastide, der in über 40 Jahren für große französische und internationale Häuser gearbeitet hat. Dessen Designs aus Kristall, Gold, Silber, Porzellan und Holz einzigartig sind. Seine Entwürfe für Luxusmarken wie Baccarat, Ercuis und Hennessy sind Kult.

Unser (virtueller) Besuch beim Star-Designer war lustig: Thomas Bastide spricht auf Französisch und Englisch, seine Frau neben ihm übersetzt ins Deutsche. Er springt jede Minute auf, um ein neues Objekt vor die Kamera zu holen. Um sein Oeuvre zu zeigen, um zu erklären, was ihm bei seinen Designs wichtig ist. Die Form! Die Einzigartigkeit! Die Farbe! Und, besonders wichtig: dass es ein Designstück für die Ewigkeit ist.

Er ist Teil der Baccarat-Geschichte, seine Kristall-Vase Octogone steht für schweres Material, Gleichgewicht und Qualität. „Wenn diese Vase nicht auf den Boden fällt und durch äußere Einflüsse kaputt geht, ist sie für die Ewigkeit: dann wird sie weitergegeben an die nächste Generation. In 300 Jahren wird sie immer noch da sein“, sagt er selbstbewusst.

Im Hier und Jetzt

Und doch ist die berühmte Vase nicht sein Lieblingsstück. Auch die Bären „Ours“ aus Glas, kreiert für die Expo 1992 in Sevilla, sind es nicht. „Mein Lieblingsstück ist immer das, woran ich gerade arbeite. Was gemacht ist, ist gemacht und interessiert mich nicht mehr“. Bastides Blick ist betont zukunftsgerichtet. Die Vergangenheit war gestern, was noch kommt, ist spannender.